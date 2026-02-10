A- A+

Futebol Retrô x Sport: Leão requer revisão dos valores dos ingressos para torcida visitante Clube criticou os preços exigidos pela Fênix e também solicitou carga de 20% dos bilhetes nos Aflitos

O Sport protocolou um requerimento de intervenção da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) a respeito dos valores divulgados pelo Retrô para os ingressos do jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, quinta-feira (12), às 17h, nos Aflitos. O clube mandante definiu a tabela de preços nos preços de R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia) para a torcida do Leão, e apenas 10% da carga total de bilhetes.

Em nota, o Sport afirmou que "considera os valores manifestamente abusivos, desproporcionais e destituídos de qualquer razoabilidade". O Leão reforçou que a quantia exigida é 10 vezes maior em relação ao cobrado no último jogo com mando de campo do Retrô, contra o Maguary, também nos Aflitos.

O clube destaca que o artigo 19 do Regulamento Específico da competição é claro ao "autorizar a FPF a ajustar os valores praticados a partir da segunda fase". No mesmo ofício o Sport também solicitou carga mínima regulamentar de ingressos à torcida visitante correspondente a 20% da capacidade dos Aflitos.

