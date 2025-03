A- A+

Futebol Retrô x Sport: Volpi analisa possível disputa de pênaltis na final do Estadual: "seremos efetivos" Fênix e Leão entram em campo neste sábado (22), pela ida da final do Campeonato Pernambucano

A equipe do Retrô disputará sua terceira final do Campeonato Pernambucano em cinco anos. A Fênix enfrentará o Sport em um confronto que pode resultar em um título inédito ou na consolidação da hegemonia do Leão.

O primeiro duelo será neste sábado (22), às 16h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Em meio à preparação, o destaque da temporada, o goleiro Fabian Volpi, peça fundamental na classificação inédita do Retrô à terceira fase da Copa do Brasil, falou sobre o adversário.

“Nós sabemos da qualidade da equipe do Sport. Eles têm um ataque bastante ofensivo, e temos que potencializar o que viemos fazendo defensivamente”, destacou o goleiro.

“Vamos estudar bastante a equipe deles para sermos efetivos caso a decisão vá para os pênaltis, mantendo tudo o que já estamos fazendo e que tem dado certo”, completou.

Retrospecto

Retrô e Sport já se enfrentaram na final do Estadual, em 2023. Na ocasião, o Leão da Ilha venceu os dois jogos, com um 2x1 na Area de Pernambuco e 2x0 na Ilha do Retiro, e se sagrou campeão.

