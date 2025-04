A- A+

SÉRIE C Retrô x Tombense: veja onde assistir ao vivo ao duelo da Fênix na Série C Equipes se enfrentam neste domingo (13), às 16h, na Arena de Pernambuco

A Série C do Campeonato Brasileiro será inaugurada neste domingo (13) para o Retrô, que fará sua primeira partida da história na competição nacional. A equipe de Camaragibe recebe a Tombense, às 16h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Vice-campeão pernambucano em 2025 após perder a final para o Sport nos pênaltis, o Retrô vive a melhor fase de sua jovem trajetória no futebol profissional.

Além do acesso inédito à Série C, o clube também garantiu classificação histórica à terceira fase da Copa do Brasil, onde enfrentará o Fortaleza.

Do outro lado, a Tombense chega para a disputa da Terceirona tentando retomar o caminho das boas campanhas. Nesta temporada, o clube mineiro foi semifinalista do Campeonato Mineiro, sendo eliminado pelo Atlético-MG. Na Copa do Brasil, no entanto, caiu ainda na segunda fase, ao ser derrotado pelo Operário-PR.

O confronto deste domingo marca o reencontro entre as equipes após o duelo pela segunda fase da Copa do Brasil de 2023, quando a Tombense levou a melhor e venceu por 1x0, garantindo a classificação.

Onde assistir Retrô x Tombense?



O duelo entre Retrô x Tombense terá transmissão ao vivo no Nosso Futebol e na DAZN (plataformas de streaming).

Ficha técnica

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Rondinelle Dos Santos Tavares e Fernanda Felix da Silva (ambos de AL)

Transmissão: Nosso Futebol e DAZN

