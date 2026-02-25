Qua, 25 de Fevereiro

Futebol

Retrô recebe Uberlândia pela segunda fase da Copa do Brasil; saiba onde assistir

Partida acontece nesta quarta-feira (25), às 19h, na Arena de Pernambuco

Retrô receberá o Uberlândia na Arena de Pernambuco, pela Copa do Brasil  - Foto: Rafael Melo/FPF

Retrô e Uberlândia se enfrentam nesta quarta-feira (25), na Arena de Pernambuco, em jogo único válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h e o vencedor enfrentará o Maringá na próxima fase. 

Procurando se recuperar da eliminação na semifinal do Pernambucano para o Sport, o Retrô tem uma oportunidade de seguir em preparação para a Série D e, de quebra, somar alguns valores fundamentais para investimentos.

Para o duelo contra os mineiros, a Fênix tem praticamente todo o elenco à disposição, exceto aqueles jogadores que enfrentam lesões graves há um certo tempo, como o caso do zagueiro Denilson e o goleiro Darley. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Retrô FC Brasil (@retrofcbrasil)

 

O experiente Fernandinho pode estar na listagem do técnico Jamesson Andrade e poderá realizar sua estreia na temporada. O comandante espera uma postura agressiva da equipe ao longo dos 90 minutos.

"Sempre temos a ideia de propor o jogo, marcar em linha alta, e eu acredito que vamos nessa ideia de buscar o gol o tempo todo", projetou o técnico do Retrô, Jamesson Andrade. 

Retrô x Uberlândia
Data: 25/02
Horário:19h
Local: Arena de Pernambuco 
Transmissão: TV FPF (Youtube)

 

