Futebol Retrô recebe Uberlândia pela segunda fase da Copa do Brasil; saiba onde assistir Partida acontece nesta quarta-feira (25), às 19h, na Arena de Pernambuco

Retrô e Uberlândia se enfrentam nesta quarta-feira (25), na Arena de Pernambuco, em jogo único válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h e o vencedor enfrentará o Maringá na próxima fase.

Procurando se recuperar da eliminação na semifinal do Pernambucano para o Sport, o Retrô tem uma oportunidade de seguir em preparação para a Série D e, de quebra, somar alguns valores fundamentais para investimentos.

Para o duelo contra os mineiros, a Fênix tem praticamente todo o elenco à disposição, exceto aqueles jogadores que enfrentam lesões graves há um certo tempo, como o caso do zagueiro Denilson e o goleiro Darley.

O experiente Fernandinho pode estar na listagem do técnico Jamesson Andrade e poderá realizar sua estreia na temporada. O comandante espera uma postura agressiva da equipe ao longo dos 90 minutos.

"Sempre temos a ideia de propor o jogo, marcar em linha alta, e eu acredito que vamos nessa ideia de buscar o gol o tempo todo", projetou o técnico do Retrô, Jamesson Andrade.

Retrô x Uberlândia

Data: 25/02

Horário:19h

Local: Arena de Pernambuco

Transmissão: TV FPF (Youtube)

