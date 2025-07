A- A+

Série C Retrô fica no empate com o Ypiranga-RS e segue na zona de rebaixamento da Série C Fênix empatou em 0 a 0 com a equipe gaúcha, na Arena Pernambuco

O Retrô desperdiçou uma grande chance de dormir o sábado (26) fora da zona de rebaixamento da Série C. Jogando em casa, na Arena Pernambuco, a Fênix de Camaragibe ficou no empate em 0 a 0 com o Ypiranga-RS, em partida válida pela 14ª rodada da competição.

Com o resultado, o Retrô ocupa agora a 17ª colocação, ainda dentro do Z-4, com 13 pontos. A equipe, no entanto, pode descer mais posições e até terminar a rodada na lanterna caso Anápolis-GO, Itabaiana-SE e Tombense vençam seus jogos.

O Ypiranga-RS, por outro lado, segue no G-8, especificamente, na 6ª colocação, com 21 pontos.

Pela Série C, o Retrô volta a campo no próximo domingo (3), quando fará o duelo local contra o Náutico, nos Aflitos. Antes disso, a Fênix terá compromisso na quarta-feira (30), quando enfrentará o Bahia, na Fonte Nova, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Ypiranga-RS volta a campo também no domingo. A equipe fará o confronto local contra o Caxias, em casa.

