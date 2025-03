Nos pênaltis, Retrô elimina o Atlético-GO na Copa do Brasil

A- A+

Mais uma disputa por pênaltis, mais uma classificação. Após empatar em 1x1 com o Atlético-GO no tempo normal, no Antônio Accioly, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Retrô superou os goianos nas penalidades por 4x1. Destaque para o goleiro Volpi, que brilhou defendendo as cobranças de Romão e Araos. A Fênix embolsa R$ 2,3 milhões e já alcançou a melhor campanha do clube na história do mata-mata nacional.



O Retrô volta a campo no domingo, na Ilha do Retiro, contra o Maguary, pela semifinal do Campeonato Pernambucano. A Fênix venceu por 2x1 no jogo de ida, na Arena de Pernambuco, e precisa apenas de um empate para chegar à decisão estadual pela terceira vez na história.



Na próxima fase da Copa do Brasil, entrarão Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro (que se classificaram via Brasileirão), Flamengo (atual campeão do torneio), Paysandu (campeão da Copa Verde), CRB (vice-campeão do Nordestão) e Santos (campeão da Série B).

Ficha técnica

Atlético-GO 1 (1)

Anderson; Marcinho, Alex Vinícius, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Willian Maranhão (Alejo Cruz), Rhaldney (Marcelinho) e Shaylon (Araos); Kauan (Léo Naldi), Caio Dantas (Sandro Lima) e Willian Pottker. Técnico: Anderson Gomes

Retrô 1 (4)

Fabian Volpi; Gedeilson, Claudinho, Rayan Ribeiro e Luiz Henrique; Fabinho, Richard Franco (Iba Ly) e Radsley; Junior Fialho (Lucas Grafite), Mascote (Ericson) e Maycon Douglas (Eduardo Porto). Técnico: Wires José

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia/GO)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (ambos do RJ)

Gols: Maycon Douglas (aos 39 do 1ºT), Caio Dantas (aos 14 do 2ºT)

Cartões amarelos: Willian Pottker (A)

Público: 2.492 torcedores

Renda: R$ 26.055,00

