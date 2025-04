A- A+

Futebol Milton Mendes valoriza atuação do Retrô, mas lamenta empate no fim: "foi injusto para nós" Time pernambucano saiu na frente, mas sofreu gol aos 42 do segundo tempo na Arena de Pernambuco

O Retrô ficou muito perto de sair em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Jogando na Arena de Pernambuco, na última terça-feira (29), a equipe de Camaragibe vencia por 1x0 até os 42 minutos do segundo tempo, quando Lucero marcou para o Fortaleza e decretou o empate por 1x1. O gol da Fênix foi marcado por Richard Franco.

Técnico da equipe pernambucana, Milton Mendes elogiou a atuação do time, destacando a postura ofensiva e o desempenho diante de um adversário considerado superior.

"Falei que nós queríamos uma postura ofensiva e tentaríamos buscar o resultado e ganhar o jogo. Tentamos isso na prática. Sem dúvida alguma encontramos uma equipe muito bem treinada, com DNA formado, uma equipe boa. Nós conseguimos sair jogando, fazendo construção, passar a bola em todos os setores", avaliou o comandante.

Apesar do bom desempenho, o empate no fim deixou um gosto amargo para o Retrô. O treinador considerou o resultado injusto para a equipe.

"Levar um gol naquele momento foi injusto para nós. Todavia, estamos jogando com uma equipe de alto nível, que está jogando competição internacional. Em muitos momentos, conseguimos tirar o que eles tinham de melhor, que era transição de um lado e articulação. Conseguimos anular isso", completou.

Com o empate, o Retrô precisa de uma vitória simples no jogo da volta para avançar de fase. Em caso de nova empate, a decisão será nos pênaltis. A partida está marcada para o dia 21 de maio, às 19h, no Castelão, em Fortaleza.

Para o confronto fora de casa, Milton Mendes espera ousadia dos seus jogadores e confiança na proposta de jogo.

"Eu quero verticalidade, quero que a equipe seja ousada, pois quem não ousa nada consegue. Quem joga para não perder acaba perdendo. Os jogadores estão de parabéns pela atuação no jogo. Foi uma pena levarmos aquele gol daquela forma, mas faz parte, é a dor do crescimento", comentou.

"Se mantermos o nível de atuação, nessa linha, nesse trabalho, conseguiremos fazer coisas bonitas. É importante manter o foco, manter a entrega", finalizou.

Próximo jogo

O Retrô volta a campo neste domingo (4) para encarar o Floresta às 16h30, fora de casa, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com quatro pontos, a Fênix ocupa a nona colocação na competição.

Veja também