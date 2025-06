A- A+

SÉRIE C Retrô empata com Anápolis fora de casa, chega a três jogos sem vencer e segue no Z-4 Fênix volta a campo no dia 28 de junho, na Arena de Pernambuco, diante do Londrina

O Retrô continua enfrentando dificuldades na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (14), a equipe pernambucana empatou por 0x0 com o Anápolis, fora de casa, em duelo válido pela nona rodada da competição.

Com o resultado, a Fênix chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória e permanece na zona de rebaixamento.

Somando apenas um ponto na partida, o Retrô chegou a oito pontos na tabela e ocupa atualmente a 17ª colocação. O Anápolis, por sua vez, segue em situação ainda mais delicada, com sete pontos, amargando a lanterna da Terceirona.

Situação delicada

O desempenho recente do Retrô no Campeonato Brasileiro tem preocupado. Nos últimos seis jogos pela competição nacional, a equipe conquistou apenas uma vitória - sobre o Itabaiana, por 1x0 - e acumulou quatro derrotas e um empate.

O próximo compromisso do time de Camaragibe será no sábado (28), às 17h, contra o Londrina, na Arena de Pernambuco. No mesmo dia, o Anápolis enfrenta o São Bernardo, às 19h30, fora de casa.

