Retrospecto positivo: Sport nunca perdeu para o Avaí jogando em casa pela Série B

Após perder o primeiro jogo na Série B diante do Ituano, o Sport volta a campo neste sábado (18) para encarar o Avaí, às 21h, na Arena Pernambuco. Para retomar o caminho das vitórias, o Leão tem um retrospecto positivo contra o adversário; jogando em casa, o Rubro-negro nunca perdeu para os catarinenses pela Segunda Divisão.

Ao todo, são quatro partidas entre Sport e Avaí pela Série B, com quatro vitórias para o Leão Pernambucano. No confronto mais recente, em 2023, o Rubro-negro venceu a partida por 2 a 1, com gols de Fabrício Daniel e Luciano Juba.

10 anos antes, em 2013, outra vitória leonina, dessa vez por 2 a 0. O placar se repetiu também nas Séries B de 2006 e 2002.

Apesar do retrospecto positivo, o Avaí promete impor dificuldades ao Sport. Comandado agora por um ex-conhecido Rubro-negro, Gilmar Dal Pozzo, o Leão Catarinense vem de duas vitórias consecutivas, sendo uma contra o Coritiba, por 1 a 0, e outra diante do CRB, por 2 a 1. Ambos os triunfos jogando em casa.

Confira o histórico de jogos entre Sport x Avaí na Série B, em Recife.

Sport 2x1 Avaí - 2023

Sport 2x0 Avaí - 2013

Sport 2x0 Avaí - 2006

Sport 2x0 Avaí - 2002

