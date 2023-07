A- A+

Fut7 Revelado pelo Náutico e ídolo do Corinthians, Jorge Henrique fecha com equipe pernambucana de Fut-7 A SA Betesporte anunciou a contratação do campeão mundial de 2012 na última segunda-feira (17)

O SA Betesporte anunciou a contratação de Jorge Henrique, revelado no Náutico e campeão do Mundo pelo Corinthians. O jogador assinou um contrato com o clube até o final de 2023 e irá disputar cinco competições da categoria Fut-7 e contará com o reforço para fortalecer o elenco.

Além de ter iniciado a carreira no Náutico, Jorge Henrique também teve uma passagem pelo Santa Cruz, em 2006. Ele defendeu outros clubes do futebol brasileiro como: Internacional, Vasco da Gama, Botafogo, Ceará, Athletico Paranaense e Figueirense. O novo reforço da equipe ainda levantou as taças da Copa do Brasil, Brasileirão, Gauchão, Catarinense, Carioca, Pernambucano e Paulista.

"Receber um jogador como o Jorge Henrique aqui é uma honra muito grande. Um atleta que ganhou tudo na carreira, é ídolo do Corinthians e vai estar compartilhando conosco sua experiência e fortalecendo muito nosso elenco. Só reforça o quanto nosso trabalho é sério e queremos sempre o melhor à disposição", disse Vinícius Nogueira, presidente do SA Betesporte.]

Jorge Henrique se juntará ao elenco para a disputa de cinco competições, são elas: O Mundial de clubes, que terá início em setembro; Campeonato Brasileiro que será disputado entre outubro e dezembro; A liga das Américas em novembro; O campeonato Pernambucano que é realizado entre agosto e novembro e, por último a Copa da Liga que começou neste mês de julho e irá até setembro.

"São muitos jogos e competições importantes, chego com muita vontade de vencer, pois fui assim a vida toda. Quero compartilhar minha experiência no futebol dentro e fora do campo, ajudando o time a conquistar títulos e sermos campeões", finalizou Jorge Henrique.

