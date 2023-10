Revezamento misto é ouro no Pan-Americano de Santiago 2023; natação também sobe ao pódio

A- A+

A natação brasileira foi destaque neste domingo (22) dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. O revezamento 4x100m livre misto, com o quarteto formado por Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Ana Carolina Vieira e Stephanie Balduccini, levou a medalha de ouro. A equipe fez a prova no tempo de 3m23s78, batendo o recorde da competição.

Antes do revezamento, o Brasil tinha ganho uma inédita medalha de prata nos 200m livre com Mafê Costa. A nadadora fez o tempo de 1min58s12 e terminou em segundo, atrás apenas da canadense Mary-sophie Harvey. O bronze ficou com a atleta Camille Spink, dos Estados Unidos, marcando 1min58s61

Nos 200m livre masculino, Murilo Sartori faturou o bronze com 1min47s95. O ouro foi dos Estados Unidos, com Coby Carrozza, seguindo pelo mexicano Jorge Iga, com a prata. Nos 200m costas feminino, Alexia Assunção garantiu o bronze ao completar a prova em 2min13s31. As duas primeiras colocações ficaram com as estadunidenses Helen Noble e Reilly Tiltmann.

Na prova dos 100m borboleta masculino, o Brasil foi prata com Vinicius Lanza, que ficou atrás apenas de Lukas Davin Miller, dos Estados Unidos - o país ainda assegurou o bornze, com Arsenio Bustos. Nos 100m borboleta feminino, a pernambucana Clarissa Rodrigues terminou apenas em sétimo.

