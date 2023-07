A- A+

Futebol Reviravolta: Náutico anuncia que público está liberado nos Aflitos para jogo contra o Figueirense Timbu havia sido punido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de confusão em partida contra o Confiança, no Batistão

Vai ter torcida, sim. Após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) punir Náutico e Confiança com dois jogos de portões fechados para ambos os clubes, por conta da confusão protagonizada pelas equipes na arquibancada do Batistão, em junho, em encontro pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Timbu conseguiu reverter a decisão e terá os alvirrubros no confronto diante do Figueirense, sábado (15), nos Aflitos.

Em nota, o Náutico informou que o departamento jurídico entrou em ação e, com base no entendimento do artigo 73 do regulamento geral das competições (RGC), que cita a punição da perda de mando de campo, obteve a liberação para o duelo dia, mas nada impede que seja preciso cumprir a pena posteriormente, contra Remo e CSA.

ALÔ, NAÇÃO!



VAI TER PÚBLICO, SIM ‍



O Departamento Jurídico entrou em ação e, com base no entendimento do art. 73 do regulamento geral das competições (RGC), informamos que haverá público na partida de sábado (15) contra o Figueirense, nos Aflitos.



Em breve, divulgaremos… pic.twitter.com/yxXfy86n8n — Náutico (@nauticope) July 11, 2023

