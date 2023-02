A- A+

FUTEBOL Reviravolta: Sport x Bahia confirmado na Ilha do Retiro A pedido da FPF, jogo volta para a Ilha no mesmo dia e horário, 22 de fevereiro, às 21h30

Leia também

• Por falta de segurança, CBF leva Sport x Bahia para Sergipe

• Sport publica nota de repúdio contra a mudança do local do jogo contra o Bahia; confira

Caso encerrado. O jogo entre Sport x Bahia acontecerá na Ilha do Retiro. Depois da Confederação Brasileira de Futebol transferir o confronto para Aracaju, depois do pedido da Secretaria de Defesa Social, que alegou problemas de segurança para a partida, o duelo voltou para Ilha do Retiro, no mesmo dia e horário, 22 de fevereiro, às 21h30.

O pedido para que o jogo fosse realizado na Ilha foi feito pelo Presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho. Em nota, a FPF explica que obteve, junto à CBF, “resultado favorável para manter o jogo na Ilha do Retiro e com a mesma data prevista para o dia 22 de fevereiro”.

Evandro Carvalho agradeceu o empenho da governadora Raquel Lyra por ter atendido a Federação, juntamente com o secretário executivo Alexandre Alves e também Carla Patrícia Cunha, secretária de Defesa Social do estado de Pernambuco.

“Feliz pela contribuição de todos que participaram ativamente no processo de acordo de segurança para a realização de Sport e Bahia pela Copa do Nordeste. Isso mostra que juntos podemos trabalhar para o futebol pernambucano crescer dia após a dia”, afirmou o presidente da FPF.

Veja também

Que Golaço O Leão jogar em Aracaju ia ser de lascar, viu?!