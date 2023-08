Ribamar, Jael, Bryan e Gabriel Santiago podem jogar neste domingo (6), contra o CSA

A- A+

O recém-chegado atacante Ribamar, já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pode estrear na partida deste domingo (6) contra o CSA, nos Aflitos.

Além da novidade, Jael, que sofreu uma lesão grau dois em dois músculos posteriores da coxa no jogo contra o Ypiranga-RS, no dia 10 de julho, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, treinou normalmente no CT Wilson Campos, nesta última quinta-feira (3), e pode ficar à disposição.

Bryan, que sentiu o adutor da perna direita durante um treino e ficou de fora na última rodada, contra o Operário, já está recuperado e também pode ser uma opção.

Por fim, Gabriel Santiago, também ausente na última partida do Timbu, por conta de um desconforto muscular, treinou com bola.

Já o lateral-esquerdo Diego Matos ainda não está pronto para retornar. Ele começou a se reintegrar ao campo de treinamento juntamente com a equipe de fisioterapia nesta quinta-feira, porém, é provável que só esteja apto a voltar às atividades nas próximas semanas.

O meia-atacante Alexandre Tam é outro que pode estrear neste domingo. Apesar de não ter sido apresentado oficialmente, o atleta já está regularizado no BID e à disposição do técnico Fernando Marchiori.



