Ribamar valoriza fato de o Náutico depender apenas de si para avançar ao quadrangular da Série C

Vencer e avançar ao quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. O cálculo do Náutico é simples para não se despedir de forma precoce da competição. “Independência” criada após o empate em 2x2, diante do Brusque, no Augusto Bauer, além do tropeço do CSA, que empatou em 0x0 com o Remo, no Rei Pelé. O Timbu é o atual oitavo colocado, com 26 pontos, e basta ganhar do São Bernardo-SP, sábado (26), nos Aflitos, para seguir vivo com o sonho do acesso.

“Fico muito feliz por ter feito o gol, mas o mais importante era a vitória. Infelizmente não veio, mas a gente trabalhou bastante e conseguiu um resultado bom. Agora temos a chance de resolver nossa situação em casa. O grupo está unido e é bom depender apenas da gente. Se Deus quiser, vamos conseguir passar de fase”, afirmou o atacante Ribamar, autor dos dois gols diante dos catarinenses.

O centroavante também pregou como tem foi os primeiros dias no clube e o foco diante de um adversário que também briga pelo G8. Os paulistas estão em 10º, com 25, mas jogam ainda nesta segunda (21), perante o Ypiranga-RS, no Primeiro de Maio.

“O Náutico tem uma camisa pesada, de muitos torcedores. A galera vem me dando confiança e fico muito feliz com isso, contribuindo com gols, assistências e dedicação em campo. Temos um jogo decisivo em casa, com o apoio da nossa torcida, que é muito importante. Vamos enfrentar uma grande equipe, com chances de classificação, mas estamos empenhados, trabalhando bem forte para dar tudo certo", declarou.



