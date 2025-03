Ribéry revela que infecção quase o fez amputar a perna e critica "injustiça" da Bola de Ouro de 2013

A- A+

Uma das estrelas da seleção francesa e da História do Bayern de Munique, Franck Ribéry concedeu rara entrevista ao jornal L'Équipe. Ele voltou aos holofotes para analisar sua passagem pelo futebol e lembrar momentos de destaque da carreira. Aposentado há cerca de dois anos, o ex-atleta voltou a morar em Munique, onde avalia ter vivido seus melhores momentos como jogador.

— Desde o primeiro dia, por doze anos e 23 títulos, dei tudo de mim. Eles sabem que nunca trapaceei. Trouxe minha mentalidade, meu mindset, de estar unido, de criar um vínculo dentro do time, do clube e do vestiário. Com os jogadores, a equipe, os treinadores, a gerência. As arquibancadas também. Acho que no Bayern eu era mais do que apenas um jogador — destacou.



Ribéry contou que o fim da carreira chegou mais cedo do que esperava. Em 2023, ele disse ter sentido o joelho "cada vez mais dolorido", até que precisou parar os treinos e tirar dias de folga. As pausas o ajudaram a se recuperar durante algum tempo, até que sua equipe médica identificou um problema mais grave e recomendou uma cirurgia.

— Eu tirava dois dias de folga, depois três ou quatro. Perdi meu ritmo para me salvar. Então os testes revelaram que eu não tinha mais cartilagem. Fiz uma cirurgia na Áustria. A operação correu bem, com uma placa colocada dentro — relatou.

Apesar do sucesso da operação, uma infecção complicou o quadro do jogador e quase o fez perder uma das pernas. Ribéry disse sentir dores até hoje.

— Quase cinco meses depois, tive uma infecção grave. Tomei comprimidos por dois meses. A placa foi removida. A infecção tinha me corroído. Era tão grave que eu tinha buracos por toda a perna. Eu tinha contraído Staphylococcus aureus. Fiquei hospitalizado na Áustria por doze dias. Fiquei realmente assustado. Quase cortaram minha perna — disse ele.

