A- A+

Sinuca Ricardo Bouwman vence Campeonato Individual de Sinuca do British Country Club 2026 Título foi conquistado nesta quinta-feira (1º), derrotando Joãozinho Neto pelos placares de 67x40 e 53x28.

Ricardo Bouwman foi o campeão do Campeonato Individual de Sinuca do The British Country Club 2026. Na decisão, realizada na noite desta quinta-feira (1°), no clube localizado no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, ele derrotou Joãozinho Neto vencendo as duas disputas, no esquema de melhor de três, pelos placares de 67x40 e 53x28.

Regulamento

A competição começou dia 11 de agosto. Foram 24 sócios na disputa geral. Todos os jogos foram realizados de terça a sexta-feira, sempre às 19h, no Salão de Sinuca do Country Club.

Ao todo, foram duas fases, sendo a primeira classificatória e a segunda eliminatória. Após as seis rodadas da primeira fase, os oito primeiros colocados se classificaram para os playoffs (eliminatórias). Eduardo Raposo terminou em terceiro lugar e Antônio Baptista foi o quarto. O evento também teve um sorteio de um taco inglês. O vencedor foi Caca Vieira.

"Esse foi um campeonato que teve de tudo, com emoção na final. Meu adversário valorizou bastante essa conquista. O torneio também transcorreu de forma tranquila, com um formato dinâmico", elogiou Bouwman, que também é coordenador do Departamento de Sinuca do Country Club.

Bouwman, campeão do torneio individual na edição anterior, em 2024, também já havia vencido em março a Copa Edison Souza Leão nas duplas, formando parceria com Genilson.

Vale citar que no The British Country Club, fundado em 1920, há também espaço para outras atividades esportivas como futebol, tênis e vôlei.

"Foi um jogo muito interessante, emocionante, em uma noite festiva. Também é importante para divulgar a modalidade porque há muitas pessoas que gostam de sinuca, mas não praticam. Queremos incentivar a prática esportiva. Além disso, nós temos muitas pessoas que fazem da sinuca uma terapia. Jogando bem ou não, todos estão se exercitando e trabalhando a mente na questão da concentração", afirmou o presidente do British Country Club, José Neves Filho.

Destaques

O maior destaque brasileiro da sinuca na atualidade é Igor Figueiredo, bicampeão mundial de Sinuca (2019 e 2024). Outros atletas conhecidos são Fábio Luersen, campeão pan-americano de snooker 2024 e brasileiro em 2026, além do pernambucano Itaro Santos, com mais de 100 títulos na carreira.

O jogo também foi bastante popularizado no Brasil por meio de José Rui de Mattos Amorim, o "Rui Chapéu", conhecido por participar de campeonatos de sinuca nos anos 1980 e 1990. Um dos momentos mais famosos foi quando o brasileiro venceu o inglês Steve Davis, considerado o "Pelé" da modalidade.

Veja também