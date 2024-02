Ricciardo surpreende e lidera 1º treino livre da Fórmula 1 em 2024

A- A+

A temporada 2024 da Fórmula 1 começou com um resultado inesperado. O australiano Daniel Ricciardo, da equipe RB, foi o mais rápido do primeiro treino livre do GP do Bahrein, nesta sexta-feira. Ele foi seguido de perto pelos dois carros da McLaren, pilotados pelo britânico Lando Norris e pelo australiano Oscar Piastri. O tricampeão mundial Max Verstappen foi o sexto mais veloz.



Ricciardo anotou o tempo de 1min32s869 com sua RB, novo nome da AlphaTauri. Norris veio na sequência, com 1min32s901. Piastri registrou 1min33s113. O japonês Yuki Tsunoda, parceiro de Ricciardo na RB, ficou com o quarto tempo: 1min33s183. Em comum, todos marcaram seus melhores tempos com os pneus macios, considerados mais velozes que os demais.



Já com pneus médios, os campeões mundiais Fernando Alonso e Max Verstappen despontaram em quinto e sexto lugares, respectivamente, mostrando solidez com o pneu mais resistente. As marcas, contudo, não devem ser referência para a sequência do fim de semana. A maioria dos pilotos preferiu ganhar rodagem na pista em vez de tentar tempos mais velozes.





Os pilotos oscilaram entre 20 e 24 voltas no traçado de Sakhir. Quem mais ganhou quilometragem foi o alemão Nico Hülkenberg (Haas), com 27 giros, e o espanhol Carlos Sainz Jr. (Ferrari), com 26.



Alvo das atenções neste início de temporada, Lewis Hamilton apresentou performance discreta com o novo carro da Mercedes. O inglês, que trocará o time pela Ferrari em 2025, anotou o nono tempo, curiosamente logo atrás do seu futuro companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.



O inglês George Russell, atual parceiro de Hamilton na Mercedes, foi mais rápido que os dois, com a sétima melhor marca deste primeiro treino livre, marcado pela discrição, sem sobressaltos na pista.



A Fórmula 1 abriu oficialmente sua temporada nesta quinta, um dia antes do habitual, por causa de ajustes no seu calendário, em razão do Ramadã, mês sagrado da religião muçulmana, que predomina tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita, etapa seguinte do campeonato.



Assim, toda a programação do fim de semana foi antecipada em um dia. Ainda nesta quinta, a partir do meio-dia (horário de Brasília), os pilotos volta para a pista para o segundo treino livre. Na sexta, a terceira sessão será às 9h30, com o treino classificatório às 13h. A corrida será disputada no sábado a partir das 12 horas.



Confira o resultado final do 1º treino livre do GP do Bahrein:



1º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min32s869



2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min32s901



3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min33s113



4º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min33s183



5º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s193



6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min33s238



7º - George Russell (ING/Mercedes), 1min33s251



8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min33s268



9º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min33s302



10º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min33s354



11º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min33s385



12º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min33s413



13º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min33s583



14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min33s868



15º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min33s923



16º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min34s213



17º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min34s807



18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min35s144



19º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min37s477



20º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min37s938

