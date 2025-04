Rice marca dois primeiros gols de falta da carreira contra Real Madrid e consegue feito inédito

A- A+

Em atuação memorável, o meio-campista Declan Rice foi o grande nome da vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Real Madrid, na partida de ida das quartas de final da Champions League. O inglês marcou dois gols de falta — um feito inédito em sua carreira profissional, que já soma mais de 400 jogos.

Aos 13 minutos do segundo tempo, Rice abriu o placar com um chute preciso que contornou a barreira e superou o Courtouis. Doze minutos depois, ampliou a vantagem com outro forte no ângulo superior, novamente sem chances para o goleiro belga.

Antes desse confronto, ele jamais havia marcado um gol de falta em sua trajetória como profissional. Agora, se tornou o primeiro jogador a anotar dois gols dessa forma em um mata-mata da Champions League. O técnico Mikel Arteta exaltou a atuação do jogador e o resultado.





— Estou muito orgulhoso. Criamos uma atmosfera incrível e tivemos momentos mágicos. Não marcávamos assim desde 2021, e hoje um jogador que nunca havia feito gol de falta marcou dois em 12 minutos. Isso mostra a qualidade do atleta e o trabalho duro nos treinos — afirmou o treinador, de acordo com o jornal português A Bola.

Com o resultado, o Arsenal leva vantagem importante para o jogo de volta, marcado para o dia 16 deste mês, no estádio Santiago Bernabéu.

Na competição em geral, não se restringindo apenas a mata-mata, mais atletas já fizeram dois gols de falta. Mas o grupo dos que marcaram dois de falta numa partida da Champions é pequeno. Com Rice, apenas quatro conseguiram. E dois deles são brasileiros.

O primeiro foi Rivaldo, pelo Barcelona, no empate em 3 a 3 com o Milan, pela Liga dos Campeões 2000/01. Depois foi a vez de Cristiano Ronaldo, nos 5 a 2 do Real Madrid sobre o FC Zurich, na edição de 2009/10.

Antes de Rice, o último a ter marcado dois de falta fora Neymar. O brasileiro acertou duas cobranças nos 6 a 1 do PSG sobre o Estrela Vermelha, na edição 2018/19.

O detalhe é que Neymar e Rivaldo ainda marcaram um com bola rolando em suas respectivas partidas, totalizando três gols para cada. Rice não conseguiu fazer um terceiro. Mas Merino fez. Com isso, o Arsenal pode perder por até dois gols na partida de volta, dia 16, em Madrid.

