Futebol Richard Ríos desembarca em Portugal para assinar contrato com o Benfica Colombiano assinará por cinco temporadas após acordo com o Palmeiras; contratação supera recorde anterior de Orkun Kokçu

O meio-campista colombiano Richard Ríos, de 25 anos, em Lisboa para assinar contrato com o Benfica. O jogador chegou à capital portuguesa na manhã desta segunda-feira (22), por volta das 10h50 (horário local), e foi recebido por dezenas de torcedores encarnados no aeroporto. Sorridente, ele apareceu na área de desembarque às 11h37, quase uma hora após o pouso.

"Feliz, feliz. Correu tudo certo, graças a Deus", disse o jogador ao ser abordado pela imprensa portuguesa sobre a viagem, segundo o jornal local A Bola.

Com um cachecol do Benfica no pescoço, colocado por um dos torcedores presentes, Ríos mostrou entusiasmo com o novo desafio.

"Agora vamos ganhar títulos juntos", afirmou, ao ser questionado se já havia conversado com o zagueiro argentino Otamendi, capitão da equipe.

Ríos vai assinar contrato por cinco temporadas, após a realização dos exames médicos e testes físicos. Em alta desde sua chegada ao Palmeiras em 2023, o meio-campista ganhou destaque pela força física, qualidade técnica e versatilidade, podendo atuar tanto como primeiro volante quanto mais adiantado, na armação.

Segundo o jornal português A Bola, o Benfica chegou a um acordo com o Palmeiras para adquirir o jogador por 27 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões), valor que torna Richard Ríos o reforço mais caro da história do clube. A marca anterior pertencia ao turco Orkun Kokçu, comprado por 25 milhões de euros ao Feyenoord em 2023. Curiosamente, Kokçu deixou a Luz recentemente, rumo ao Besiktas.

