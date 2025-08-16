A- A+

Futsal Pernambucano Richard Victor estreia no futsal europeu neste domingo (17) Primeiro jogo do brasileiro será pela Supercopa Russa

Após se transferir do Atlântico de Erechim-RS para o KPRF Moscou, da Rússia, no mês passado, o ala pernambucano de futsal Richard Victor, de 32 anos, fará sua estreia em quadras europeias neste domingo (17).

E o primeiro jogo será valendo título. Às 8h (horário de Brasília), a equipe de Richard, que foi campeã da copa nacional na temporada passada, enfrenta o Ukhta, vencedor da última Superliga, pela Supercopa Russa.

Apesar da ansiedade para este novo desafio, o pernambucano contou, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, que espera repetir o sucesso que teve no Atlântico e iniciar sua trajetória na Europa com título.

“As expectativas são as melhores possíveis. Estou ansioso para estrear com essa camisa, e quem sabe com o título. Seria muito importante para o decorrer da temporada, dá mais confiança e nada melhor do que começar como campeão. Na maioria das equipes que passei, sempre conquistei títulos na primeira temporada. Espero que aqui não seja diferente”, comentou Richard.

Com um contrato de dois anos com o KRPF, podendo renovar por mais um, Richard também demonstrou estar empolgado com essa nova experiência, apesar de ainda estar em processo de adaptação.

“As expectativas são as melhores. São poucos dias para falar algo mais concreto. Estou me acostumando ainda com o fuso horário e com o estilo de jogo, mas estou muito feliz, empolgado e confiante que será um ano incrível e uma experiência sensacional”, confessou.

O brasileiro ainda mencionou que vem se adaptando e aprendendo o idioma e que está contando com a ajuda dos brasileiros do elenco, Ximbinha e João Guilherme.

Mas para além do aprendizado de uma nova língua, Richard também destacou que o futsal russo terá papel fundamental em aprimorar seu estilo de jogo, especialmente pensando na seleção brasileira.

“Essa transferência irá agregar muito para mim na seleção brasileira, sendo uma experiência internacional, em que eu não tinha esse contato e conhecimento do estilo de jogo daqui”, completou.



