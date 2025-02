Pernambucano Richard Victor é convocado para defender a seleção brasileira de futsal

A- A+

O ala pernambucano Richard Victor, um dos principais nomes do Atlântico Erechim-RS, foi convocado para representar a seleção brasileira de futsal no Torneio Intercontinental, que acontece de 3 a 9 de março, no ginásio Max Rosenmann, em São José dos Pinhais, no Paraná.

"Vestir a camisa da Seleção Brasileira é sempre uma emoção única! Cada convocação é um privilégio e uma responsabilidade enorme. Estou muito feliz por mais essa oportunidade e motivado para contribuir da melhor forma possível", celebrou Richard.

O jogador pernambucano vive um dos melhores momentos de sua carreira, conquistando feitos expressivos neste período vestindo a camisa do clube gaúcho. Na última temporada, Richard marcou 37 gols em 60 partidas e ajudou o Atlântico a levantar três títulos: a Copa do Brasil, a Superliga Gazin e a Copa RS.

Com apenas dois anos no Galo de Erechim, o ala se tornou rapidamente peça-chave da equipe. Com a braçadeira de capitão, liderou o Atlântico na conquista do inédito título da Liga Nacional de Futsal em 2023. Antes disso, teve passagens por Marreco Futsal, Jaraguá Futsal e Carlos Barbosa.

Agora, Richard Victor se prepara para se juntar aos demais convocados e representar o Brasil no torneio que conta com as seleções de Afeganistão, Groenlândia e Irã.



