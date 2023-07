A- A+

Futebol Richardson e Habraão entram na mira do Náutico para a Série C Dupla de zagueiros está no ABC e pode aumentar opções na defesa para o técnico Fernando Marchiori

Ainda em processo de fechamento do elenco para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico pode contratar mais dois reforços para a defesa. O Timbu tem interesse nos zagueiros Richardson e Habraão, ambos do ABC.

A informação foi dada inicialmente pelo repórter Rodrigo Ferreira, da rádio 96 FM Natal. Richardson, de 31 anos, também tem passagens por Grêmio Anápolis, América-RN, Campinense e Ferroviário. Já Habraão, 22, pertence ao Fortaleza e estava emprestado ao time potiguar.

O Náutico está na quarta colocação da Série C, com 22 pontos. O próximo compromisso da equipe é domingo (23), contra o Remo, nos Aflitos. A equipe pernambucana precisa ficar entre as oito primeiras colocadas para avançar ao quadrangular.

Veja também

