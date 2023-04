A- A+

Futebol Richarles comemora primeiro gol marcado com a camisa do Náutico Atacante balançou as redes na derrota do time por 3x1 para o ABC, no Frasqueirão, pela Copa do Nordeste

Ao menos para um jogador do Náutico, a derrota do time por 3x1 para o ABC, no Frasqueirão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, teve um ponto a ser celebrado. Autor do único gol alvirrubro no confronto, o atacante Richarles comemorou o fato de ter marcado pela primeira vez no profissional.



“Não saímos com o resultado positivo, mas a sensação foi única. Desde que cheguei ao Náutico, sonhava em fazer meu primeiro gol com essa camisa pesada. Agora espero ajudar no decorrer da temporada”, afirmou.





A presença de Richarles na equipe principal do Náutico era aguardada desde o início da temporada, mas o jogador sofreu uma lesão muscular de grau 3 na pré-temporada, ficando fora das primeiras partidas do ano.



“Fiquei em choque com a lesão que tive. Vinha bem na pré-temporada, com bons treinos e sendo elogiado. Mas faz parte, estamos sujeitos a isso. Graças a Deus voltei, fiz gol e espero ajudar o clube no decorrer do ano”, declarou.

