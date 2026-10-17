Sáb, 17 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado17/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DENÚNCIA

Richarlison acusa Flávio Bolsonaro de tomar posse de ilha em Angra e pede investigação da PF

Atacante prometeu destinar parte do valor que espera recuperar ao hospital de Nova Venécia, sua cidade natal, no Espírito Santo

Reportar Erro
Richarlison acusa Flávio Bolsonaro de tomar posse de ilha em Angra e pede investigação da PFRicharlison acusa Flávio Bolsonaro de tomar posse de ilha em Angra e pede investigação da PF - Foto: Instagram/Reprodução

Richarlison voltou a falar sobre a disputa envolvendo uma ilha em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado, o atacante do Tottenham acusou o senador Flávio Bolsonaro de ter obtido a posse do imóvel sem pagar por ele e pediu que a Polícia Federal investigue o caso.

No relato, Richarlison afirmou que comprou a ilha entre 2020 e 2021, durante a pandemia de Covid-19, em uma parceria com Alencar da Silveira Júnior, então presidente do América-MG, e Renato Velasco. O atacante disse que recebeu propostas de compra, inclusive de Flávio Bolsonaro, mas que recusou vender ao senador.

— Eu não quis vender a ilha para ele. Como não quis, os caras pegaram na mão grande lá na Justiça. A gente estava resolvendo a papelada (documentação da posse da ilha), e eles falaram que demorava meses ou até anos para resolver. Flávio Bolsonaro e o tal do Willer Tomaz foram lá e, em 24 horas, pegaram a posse da ilha. Aí a Justiça falhou. Os caras tomaram a ilha sem gastar um tostão, até onde eu sei. Gastei em torno de R$ 10 milhões lá e não recebi nada — disse Richarlison.

Leia também

• Haddad diz que Flávio 'não tem projeto nenhum' e afirma que disputa eleitoral está empatada

• João Fonseca fala em priorizar saúde e só retorna ao circuito em 2027

• Richarlison detalha depressão após Copa de 2022: 'Pensei em jogar o carro contra uma parede'

No vídeo, Richarlison pediu que a Polícia Federal investigue o caso e afirmou que busca respostas sobre o dinheiro investido. O atacante também convocou seus seguidores a cobrar explicações de Flávio Bolsonaro, que tem agenda prevista no Espírito Santo neste domingo.

O jogador ainda prometeu destinar parte do valor que espera recuperar ao hospital de Nova Venécia, sua cidade natal, no Espírito Santo.

— Se eu recuperar esse dinheiro, parte do dinheiro eu estarei doando pro hospital lá da minha cidade, de Nova Venécia. Pra poder tá ajudando o hospital lá — afirmou.

A disputa começou após uma empresa ligada a Richarlison adquirir direitos de ocupação do imóvel, em 2020. Posteriormente, a posse passou para uma empresa ligada ao advogado Willer Tomaz, amigo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em junho de 2025, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve o entendimento favorável à empresa de Tomaz, e as ações foram encerradas após a desistência dos autores.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter