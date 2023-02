A- A+

Puskas Richarlison na Copa, Payet e polonês com a perna amputada; veja os gols finalistas do Puskas 2023 Neymar, em 2011, e Wendell Lira, 2015, foram os brasileiros que já venceram o prêmio de gol mais bonito do ano

A Fifa divulgou nesta sexta-feira (10) os três finalistas ao prêmio Puskas 2023 de gol mais bonito do ano. O golaço do brasileiro Richarlison na Copa do Mundo, contra a Sérvia, é um dos indicados. Os outros concorrentes são o francês Payet e o polonês Marcin Oleksy, que tem a perna amputada e fez um gol de voleio.

Os três finalistas passaram por uma seleção de 11 gols indicados previamente pela Fifa, em janeiro deste ano. A escolha foi feita por votação popular, no site da entidade. O prêmio Puskas será entregue na cerimônia do The Best que vai acontecer no dia 27 de fevereiro. Veja os gols:

Richalirson

Eleito o gol mais bonito da Copa do Mundo, o atacante brasileiro marcou logo na estreia do Mundial, contra a Sérvia. Após receber passe de vini Jr, Richarlison dominou a bola e, sem deixar cair, fez um belo gol de voleio.

Voted by you and only you:



@richarlison97's bicycle kick is one for the books and your Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022

Dimitri Payet

O francês fez seu gol contra o Paok, pela Conference League. O meia esperou a cobrança de escanteio fora da área e bateu de primeira no ângulo.

Marcin Oleksy

O polônes Marcin Oleksy marcou sua pintura na partida entre Warta Poznan v Stal Rzeszow. Ele tem a perna esquerda amputada e joga com auxílio de muletas. Assim como Richarlison, seu gol também foi de voleio.

Veja também

Caso Daniel Alves Teste de DNA desmente defesa de Daniel Alves e reforça agressão sexual