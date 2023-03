Richarlison deixa campo em lágrimas após sofrer lesão com cinco minutos de jogo da Premier League

A- A+

O brasileiro Richarlison deixou o campo após sofrer uma lesão durante o jogo entre Spurs e Southampton, que está sendo disputado neste sábado, no Estádio St. Mary's, em Southampton, na costa sul da Inglaterra.



O atacante do Tottenham saiu chorando depois de parecer desconfortável durante o aquecimento. Ele deixou o campo apenas cinco minutos de jogo apertando a mão do técnico Antonio Conte antes de caminhar direto pelo túnel.

Esta tem sido uma campanha marcada por lesões para o atacante brasileiro nesta temporada. O jogador chegou a dar uma entrevista em que disse que sua temporada estava uma merda. O treinador Conte chegou a concordar depois, também em entrevista.

Em outubro, na vitória do Spurs por 2 a 0 sobre o Everton, aconteceu o mesmo e surgiu a dúvida se ele estaria apto para defender o Brasil na Copa do Mundo, em novembro no Catar.

Na partida deste sábado, além de Richarlison, Ben Davies também saiu de campo, no primeiro tempo, por lesão. O brasileiro foi substituído por Dejan Kulusevski, enquanto Ivan Perisic entrou para substituir Ben Davies.

Ele se recuperou a tempo de jogar em quatro dos cinco jogos do Brasil no torneio, marcando três gols, mas sofreu uma lesão no tendão durante a derrota do Brasil nas quartas de final para a Croácia.



Ele ficou três jogos fora do Tottenham. E desde então, atuou em oito jogos no campeonato pelo clube londrino, mas não conseguiu marcar. No entanto, ele foi uma figura fundamental na vitória do Tottenham por 3 a 1 sobre o Nottingham Forest na semana passada, sofrendo um pênalti que Son Heung-min reverteu.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Sem VAR, árbitro usa vídeo de celular de torcedor para anular gol em campeonato no Egito