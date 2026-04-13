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Futebol Richarlison detalha depressão após Copa de 2022: 'Pensei em jogar o carro contra uma parede' Além da frustração com a queda do Brasil nas quartas de final da última Copa nos pênaltis para a Croácia, o jogador também teve que lidar com conflitos com seu ex-agente e uma sequência de lesões

O brasileiro Richarlison, atacante do Tottenham, afirmou que a eliminação da seleção na Copa do Mundo de 2022 afetou negativamente sua saúde mental. Em entrevista à revista France Football, o jogador revelou que entrou em depressão após o Mundial do Catar.

"Após a Copa do Mundo de 2022, entrei em depressão. Todos os tipos de desgraças me atingiram: eliminação, traição do meu agente, problemas familiares, problemas físicos... Durante um ano e meio, sofri golpe após golpe todos os dias. Um dia, enquanto dirigia, pensei em jogar o carro contra uma parede. Hoje, quando penso nisso, digo a mim mesmo que não faz mais sentido", disse o jogador.

Além da frustração com a queda do Brasil nas quartas de final da última Copa nos pênaltis para a Croácia, o jogador também teve que lidar com conflitos com seu ex-agente e uma sequência de lesões que o deixaram longe dos gramados por um longo período.

No entanto, segundo Richarlison, ter buscado terapia e conhecido a mulher contribuíram para que ele superasse os transtornos psicológicos. "Foi a primeira vez que tive que lidar com tantos problemas, parecia um poço sem fundo. Em meio a todo aquele caos, conheci um advogado honesto que colocou meus assuntos e bens em ordem. Trabalhei com um psicólogo e, o mais importante, conheci minha mulher", contou o atleta, que já defendeu publicamente tratamento psicológico.

Nascido em Nova Venécia, no Espírito Santo, Richarlison faz questão de sempre falar sobre sua terra natal. À France Football, o atacante recordou de alguns momentos da infância em que conviveu de perto com o crime e a violência. "Uma bala passou perto da minha cabeça. Tive medo de morrer", disse.

Revelado pelo América-MG, o jogador ganhou projeção no futebol brasileiro durante a passagem pelo Fluminense. Após destaque na Inglaterra no Watford e no Everton, o jogador se transferiu para o Tottenham, onde foi campeão da Liga Europa na última temporada.

Segundo o jogador, o futebol foi primordial para que ele driblasse o contexto em que estava inserido e recusasse, inclusive, convites para praticar atividades ilegais. "Não é fácil resistir ao dinheiro fácil. Já manuseei armas, mas, graças a Deus, tive uma boa educação. Eu não queria acabar na cadeia. Alguns dos meus amigos estão mortos, outros estão presos."

Apesar de ficar fora das últimas convocações da seleção, Richarlison ainda sonha em ver seu nome na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo 2026, que tem deve ser divulgada no dia 18 de maio.



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