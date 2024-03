A- A+

Futebol Richarlison diz que entrou em depressão depois da Copa e que psicóloga salvou sua vida Atacante do Tottenham decidiu buscar ajuda profissional em outubro do ano passado

De volta à seleção brasileira — mesmo sem entrar em campo um minuto sequer —, o atacante Richarlison está, aos poucos, retomando sua melhor versão após um período difícil em sua vida pessoal, que consequentemente afetou o seu desempenho dentro de campo. O jogador brasileiro chegou a entrar em depressão após a Copa do Mundo do Catar.

Em um emocionante relato à ESPN, o camisa nove do Tottenham admitiu que estava tão triste com tudo que vinha acontecendo depois do Mundial de 2022, onde o Brasil foi eliminado nas quartas de final, que cogitou desistir de jogar futebol. Além disso, Richarlison revelou que entrou em depressão neste período e que estava chegando "no seu limite".

— O que eu passei depois da Copa do Mundo e descobrindo coisas aqui dentro em casa de pessoas que conviveu comigo mais de sete anos... Tipo, é loucura... E chegar para o meu pai, que foi o cara que correu atrás do meu sonho, assim, e falar que, pô, pai, quero desistir, é coisa de louco. Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, pô, no meu auge... E estava chegando assim, tipo, no meu limite mesmo, sabe... De sei lá, não vou falar se matar, mas, tipo, eu estava numa depressão ali, tipo, sei lá, e estava querendo desistir — disse Richarlison, emocionado.

Durante o período conturbado em sua vida, o atacante não estava conseguindo desempenhar o melhor futebol no Tottenham e na seleção brasileira. Por conta disso, Richarlison decidiu, em outubro do ano passado, buscar ajuda psicológica. O jogador de 26 anos, inclusive, acredita que a profissional salvou a sua vida.

— Estava sofrendo muito ataque depois da Copa e junto com esse problema pessoal dentro de casa afetou muito, afetou, tipo... Logo eu, tipo, parecia que era forte mentalmente, sabe? Depois da Copa do Mundo parece que desabou tudo. E eu falo, dei a entrevista recente aí... Acho que a psicóloga, querendo ou não, salvou, me salvou, salvou minha vida por que... Eu só pensava besteira... No Google mesmo eu só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte — contou.

Hoje, cinco meses depois de começar o acompanhamento psicológico, Richarlison já admite que esse amparo profissional foi importante para a sua carreira e incentivou para que todos procurem ajuda profissional pois é um método que salva vidas.

— Hoje eu posso falar, procure um psicólogo, você que está precisando de um psicólogo, procure porque é legal você se abrir assim, você estar conversando com a pessoa. Hoje a professora veio me agradecer por estar levando isso para o mundo do futebol, para o mundo extracampo também, porque é muito importante e, querendo ou não, salva vidas — finalizou.

Veja também

Futebol Internacional Aos 34 anos, Toni Kroos decide seu futuro no Real Madrid