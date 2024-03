Richarlison diz que torce para o Vasco e admite acompanhar os jogos na madrugada

A- A+

Atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira, Richarlison revelou o seu time no Brasil pela primeira vez. Em entrevista ao canal Desimpedidos, no Youtube, o jogador de 26 anos, que teve passagem pelo Fluminense entre 2016 e 2017, confessou que, por questões familiares, é torcedor de coração do Vasco.

— Minha família é toda vascaína. Eu sou tricolor, porque joguei lá. Mas sou vascaíno, é a primeira vez que falo meu time no Brasil. Acompanho o Vasco de madrugada aqui (na Inglaterra), chego no CT todo cansadão, às vezes com raiva. São os dois times (de coração), e o América-MG... (risos) — disse Richarlison.





Na seleção olímpica, em 2021, Richarlison já tinha aparecido nas redes sociais usando a camisa cruz-maltina. Na ocasião, o volante Douglas Luiz, cria da base do clube, postou imagens de um grupo de jogadores do time de André Jardine na concentração usando a camisa do Vasco.

Nas imagens foi possível ver que Lucão e Ricardo Graça, jogadores que atuavam na época no Vasco, Douglas Luiz e Paulinhos, atletas revelados pelo clube, e os atacantes Matheus Cunha e Richarlison estavam com a Cruz de Malta no peito.









Revelado pelo América-MG em 2015, o Pombo se destacou pelo Fluminense nos anos de 2016 e 2017 antes de ser vendido ao futebol inglês. Na Premier League, já atuou por Watford e Everton, até chegar ao Tottenham, em julho de 2022.

