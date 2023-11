Richarlison entra na mira do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, para janela de inverno, diz jornal

A- A+

Ainda falta um pouco mais de um mês para abrir a janela de transferência de inverno, mas os times da Arábia Saudita já começam a definir quais serão os seus próximos alvos. Segundo o jornal inglês The Telegraph, o Al-Ittihad, time de Benzema e um dos possíveis adversários do Fluminense no Mundial de clubes, quer a contratação do atacante Richarlison, do Tottenham.

De acordo com o portal inglês, o time saudita tentou contratar Richarlison na janela de transferência de verão, mas o Tottenham não estava interessado em permitir a saída do brasileiro. Agora, o Al-Ittihad fará uma nova investida no jogador de 26 anos para poder formar uma dupla de ataque com o francês Karim Benzema.

O time saudita aposta na hierarquia do Tottenham. Isso porque o jornal da Inglaterra afirma que o técnico Ange Postecoglou tem o sul-coreano Heung-min Son como titular da posição e o galês Brennan Johnson como reserva imediato. Desta forma, Richarlison seria a terceira opção no ataque dos Spurs, o que facilitaria uma transferência.

Recentemente, Richarlison foi submetido a uma cirurgia na região do púbis e iniciou a sua reabilitação com os médicos do clubes inglês, antes de voltar aos treinamentos nas próximas semanas, segundo o comunicado dos Spurs. O brasileiro já havia afirmado que vinha sofrendo há oito meses com o problema na região e decidiu dar uma pausa para cuidar disso.

Richarlison ficou de fora da lista dos convocados do técnico Fernando Diniz, para enfrentar Colômbia e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nesta temporada, o atacante marcou dois gols e deu três assistências em 15 jogos, contando as partidas pelo Tottenham e pela Seleção Brasileira.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Suárez é convocado para seleção uruguaia pela 1ª vez na 'era Bielsa'