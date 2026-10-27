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Futebol Richarlison ironiza Flávio Bolsonaro após saída do país: "Ninguém na ilha, né?" O jogador relembrou a disputa que trava com o ex-senador por uma ilha em Angra dos Reis

Atacante do Tottenham, Richarlison ironizou o ex-Senador Flávio Bolsonaro (PL), que teria deixado o Brasil rumo aos Estados Unidos nesta terça-feira, dois dias depois de derrota histórica para Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

O jogador relembrou a disputa que trava por uma ilha em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

O atacante postou fotos geradas por inteligência artificial que mostra uma "retomada" do local por ele. Nas imagens, vários elementos destacam o título de "Ilha do Richarlison".

"Então não tem ninguém na ilha né? ", ironizou o jogador.

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