Futebol
Richarlison ironiza Flávio Bolsonaro após saída do país: "Ninguém na ilha, né?"
O jogador relembrou a disputa que trava com o ex-senador por uma ilha em Angra dos Reis
Atacante do Tottenham, Richarlison ironizou o ex-Senador Flávio Bolsonaro (PL), que teria deixado o Brasil rumo aos Estados Unidos nesta terça-feira, dois dias depois de derrota histórica para Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial.
O jogador relembrou a disputa que trava por uma ilha em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.
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O atacante postou fotos geradas por inteligência artificial que mostra uma "retomada" do local por ele. Nas imagens, vários elementos destacam o título de "Ilha do Richarlison".
"Então não tem ninguém na ilha né? ", ironizou o jogador.