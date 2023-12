A- A+

Campeonato Inglês Richarlison marca, e Tottenham vence Nottingham Forest no Inglês Resultado levou o time londrino aos 30 pontos, mesma pontuação do City, que entra em campo neste sábado (16)

O Tottenham se aproximou do Top 4 do Campeonato Inglês, ao vencer o Nottingham Forest por 2 a 0 nesta sexta-feira (15), no jogo que abriu a 17ª rodada.

O brasileiro Richarlison colocou os Spurs na frente nos acréscimos do primeiro tempo (45’+2) e o sueco Dejan Kulusevski fechou o placar na segunda etapa (65’).

Com o resultado, o time londrino permanece na quinta colocação, mas chega aos mesmos 30 pontos do Manchester City (4º), que no sábado recebe o Crystal Palace.

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou elogiou Richarlison, que marcou pelo segundo jogo consecutivo:

"É um monstro na frente do gol. Estou muito satisfeito com ele nos treinos e estava confiante de que ele poderia fazer um trabalho por nós", declarou Postecoglou após a partida.

Por outro lado, o Forest não venceu nos últimos seis jogos e conseguiu apenas uma vitória em 13 partidas, enquanto a pressão aumenta sobre o técnico Steve Cooper.

A equipe está apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, mas essa diferença pode diminuir dependendo dos resultados dos demais partidas do fim de semana.

