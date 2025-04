A- A+

Futebol Internacional Richarlison marca, mas Nottingham Forest surpreende Tottenham e assume lugar no G3 do Inglês Forest venceu por 2x1, fora de casa, nesta segunda-feira (21)

O Nottingham Forest voltou a vencer no Campeonato Inglês e deu um passo importante na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Nesta segunda-feira (21), fora de casa, a equipe bateu o Tottenham por 2x1, no Hotspur Stadium, em Londres, pela 33ª rodada. Richarlison até marcou para o time da casa no fim, mas não evitou o tropeço.

Com o triunfo, o Forest - que contou com os brasileiros Murillo (ex-Corinthians) e Danilo (ex-Palmeiras) como titulares - chegou aos 60 pontos, ultrapassou o Newcastle (59) e assumiu a terceira colocação do Campeonato Inglês. O time está atrás apenas de Liverpool (79) e Arsenal (66) na tabela. Já o Tottenham segue em má fase: ocupa o 16º lugar, com 37, e só não corre risco de rebaixamento porque o Ipswich, primeiro na zona da degola, tem apenas 21.

O Nottingham começou a partida em ritmo intenso e abriu o placar logo aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio de Elanga, a bola sobrou na entrada da área, e Elliot Anderson acertou um chutaço no canto, sem chance para o goleiro Vicario.

Pouco depois, aos 16, o time visitante ampliou. Em cobrança rápida de falta, Elanga foi lançado pela esquerda e cruzou com precisão para Chris Wood, que subiu mais que a defesa e cabeceou no canto: 2 a 0.

Com a vantagem construída, o Forest passou a administrar o jogo. O Tottenham cresceu e criou boas chances com Kulusevski, Tel e Odobert - este último chegou a acertar a trave ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, o time da casa manteve a pressão e acabou recompensado aos 41. Após cruzamento da direita, Richarlison apareceu bem posicionado e testou firme para o fundo das redes, diminuindo a diferença.

Os minutos finais foram de sufoco para o Nottingham, mas a defesa segurou o resultado até o apito final, garantindo uma vitória crucial fora de casa.

Agora, o foco do Forest se volta para a semifinal da Copa da Inglaterra. O time recebe o Manchester City no City Ground, neste domingo (27), às 12h30 (de Brasília). No mesmo horário, o Tottenham terá mais um desafio complicado: enfrenta o líder Liverpool, em Anfield, pelo Campeonato Inglês.

