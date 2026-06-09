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Polêmica Richarlison responde crítica ao nome do filho nas redes sociais: "Vai caçar um serviço" Atacante do Tottenham rebateu comentário publicado em uma página de entretenimento no Instagram

O atacante Richarlison respondeu a uma crítica a respeito sobre o nome de seu filho, Richarlison Júnior, nas redes sociais na última segunda-feira (8).



O comentário foi publicado em uma página de entretenimento no Instagram e questionava o jogador por ter dado o seu nome para o filho, que é fruto do relacionamento com a influenciadora Amanda Araújo.

"Imagina tu chamar Richarlison, viver a vida inteira com as consequências desse nome, aí tem um filho, tem a chance de fazer diferente, aí vai e põe Richarlison Jr?", falou a internauta.

O atleta do Tottenham rebateu diretamente ao comentário afirmando que o filho não precisaria trabalhar em sua vida.



"Vai caçar serviço, Monike com K. O Rick Jr. não vai precisar trabalhar", respondeu o jogador.

Richarlison rebate crítica de internauta sobre o nome de seu filho no Instagram. Foto: Instagram/Reprodução

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