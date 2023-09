Richarlison revela que passou por problemas pessoais e diz que vai buscar ajuda psicológica

A- A+

Em má fase tanto no Tottenham quanto na Seleção Brasileira, Richarlison desabafou após a vitória por 1 a 0 do Brasil contra o Peru, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante disse que vai procurar ajuda psicológica e revelou que estava passando por problemas pessoais que foram resolvidos.

"Dentro de campo sou um cara feliz, de equipe, tento ajudar o máximo possível. Às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Creio que essa parte é um pouco do lado extracampo que acabou me atrapalhando. Mesmo você querendo fazer as coisas certo, acaba dando errado. Vou continuar focado no clube, a tempestade já passou", iniciou.

"Passei por um momento turbulento nesses últimos cinco meses fora de campo. Agora as coisas já estão certas dentro de casa. Pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro saíram de perto de mim. Agora as coisas vão começar a fluir, tenho certeza que vou pegar uma sequência boa no Tottenham e fazer as coisas acontecer novamente. Vou voltar para a Inglaterra, buscar ajuda psicológica, de um psicólogo, para trabalhar a mente. É isso, voltar mais forte. Creio que vou estar na próxima (convocação), vou trabalhar para isso. É pegar uma sequência boa no Tottenham, essa semana vou sentar conversar com eles, preciso de uma sequência boa, pegar ritmo de jogo e chegar aqui bem", desabafou Richarlison.

Titular nos dois primeiros jogos da Seleção sob o comando de Fernando Diniz, Richarlison não conseguiu balançar as redes contra Bolívia e Peru. Ele chegou a marcar diante dos peruanos, mas foi invalidado após revisão no VAR.

"Fiz o gol, infelizmente não valeu. O que importa é que a equipe saia vitoriosa. Estou feliz de voltar a vestir a camisa da Seleção, estar jogando, feliz. É importante dar uma sequência boa no Tottenham, essa fase ruim vai passar. Pô, que zica. Mas faz parte do futebol, é continuar trabalhando duro, as coisas vão acontecer novamente para mim. Sei do meu potencial, sei do que sou capaz, é continuar trabalhando forte", disse.

A Seleção Brasileira volta a se reunir em outubro para mais dois jogos das Eliminatórias contra Venezuela e Ururguai.

