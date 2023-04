Rinaldo, ídolo do Náutico e amigo de Pelé, morre aos 82 anos

A- A+

Morreu, aos 82 anos, Rinaldo Luís Dias Amorim. Ídolo do Náutico e amigo de ninguém mais ninguém menos que o Rei Pelé, o ex-atacante pernambucano faleceu nesta quarta-feira (5), após ficar dois meses internado para tratar uma quadro de anemia.

Em luto pelo ídolo, o Náutico colocou a bandeira do clube a meio mastro nos Aflitos. Além disso, antes da bola rolar diante do Salgueiro, um minuto de silêncio será feito em homenagem ao ex-atacante.

O velório de Rinaldo ocorre em Carpina, no Interior de Pernambuco, na prefeitura do município. O sepultamento será realizado às 16h desta quarta-feira, no cemitério São Sebastião.

Revelado pelo Náutico no início da década de 60, Rinaldo esteve presente no título pernambucano de 1963 - o primeiro da sequência do hexa. Na ocasião, foi artilheiro do Estadual com 18 gols, marcando quatro deles sobre o Sport nos jogos da final.

Após se destacar pelo Alvirrubro, transferiu-se para o Palmeiras, em 1964. Pelo clube paulista, atuou por cinco temporadas. Entre os anos vestindo a camisa do Verdão, ainda passou pelo Fluminense, em 1967. Na reta final da carreira, defendeu Coritiba e União Barbarense.

Pela Seleção Brasileira, esteve presente na Copa das Nações de 1964, ao lado de Pelé.

