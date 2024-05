A- A+

boxe "Ring Of Fire" disponível globalmente no Dazn em mais de 200 territórios A transmissão principal começa às 13h00, horário de Brasília

A maior luta do boxe, neste sábado, 18 de maio, estrelando o campeão WBC e Lineal Tyson 'The Gypsy King' Fury contra o campeão unificado WBO/IBF/WBA Oleksandr Usyk, está disponível para assistir ao vivo globalmente apenas no DAZN.



Horários De Entradas No Ring:

Sintonize a transmissão principal às 17h00 BST (13h00 GMT) e assista aos emocionantes combates preliminares de alta qualidade para aumentar a emoção antes do início do evento principal por volta das 23h05 BST (10h CET, 4h30 ET). Veja abaixo um breve resumo do Card.

Sábado, 18 De Maio:

Luta 1 - David Nyika x Michael Seitz

8 x Rounds de 3 minutos Peso meio-pesado

Luta 2 - Sergey Kovalev x Robin Sirwan Safar

10 x Rounds de 3 minutos Peso leve - pesado

Luta 3 - Mark Chamberlain x Joshua Wahab

12 x Rounds de 3 minutos Peso leve

Luta 4 - Moses Itauma x Iija Mezencev

10 x Rounds de 3 minutos Peso leve

Luta 5 - Frank Sanchez x Agit Kabayel

12 x Rounds de 3 minutos Peso pesado

LUTA 6 - Joe Cordina x Anthony Cacace

12 x Rounds de 3 minutos no super-pena

LUTA 7 - Jai Opetaia x Mairis Breidis

10 x Rounds de 3 minutos Peso meio-pesado

LUTA 8 - Tyson x Oleksandr Usyk

12 x Rounds de 3 minutos Peso pesado

Um Breve Resumo Do Card:

- O evento principal verá a maior luta do boxe - Campeão WBC e Lineal Tyson 'The Gypsy King' Fury contra o campeão unificado WBO/IBF/WBA Oleksandr Usyk em um confronto histórico. O vencedor se tornará o primeiro campeão incontestável dos pesos pesados do boxe desde que o britânico Lennox Lewis conquistou essa honra há 24 anos, em 1999, mas desta vez quatro cinturões estão em jogo pela primeira vez na história.

- O invicto australiano Jai Opetaia enfrentará o tricampeão mundial dos pesos cruzados Mairis Briedis pelo campeonato mundial da IBF e pelo cinturão da Ring Magazine em uma revanche de seu emocionante confronto de 2022 repleto de ação.

- O invicto atleta olímpico galês Joe Cordina defenderá seu campeonato mundial dos super-penas da IBF contra o detentor do título IBO, o norte-irlandês Anthony Cacare.

- A invicta estrela alemã dos pesos pesados Agit Kabayel enfrentará o invicto cubano Frank Sanchez já que ambos retornam a Riad após suas vitórias por nocaute no card "Day of Reckoning" em dezembro em uma eliminatória final do WBC.

- O jovem e formidável astro dos pesos pesados Moses Itauma, campeão mundial amador, que está cotado para se tornar o futuro rosto da divisão mais importante do boxe, enfrenta Ilja Mezencev em sua nona luta na categoria profissional, com apenas 19 anos de idade.

- Sensação dos pesos-leves do Reino Unido, de 25 anos, Mark Chamberlain enfrentará o perigoso nigeriano Joshua Oluwaseun Wahab.

- Sergey Kovalev - o ex-campeão mundial de longa data dos pesos pesados - enfrentará o invicto Robin Sirwan Safar no peso meio-pesado.

- Quem dá início ao show é o atleta olímpico neozelandês David Nyika, que enfrentará Michael Seitz no peso meio-pesado.

