Rio de Janeiro reforça segurança para final da Libertadores entre Fluminense e Boca

A- A+

O Rio de Janeiro terá segurança reforçada para a final da Libertadores, no sábado, no Maracanã, com a expectativa da chegada à cidade de mais de 100 mil torcedores do Boca Juniors para apoiar seu time contra o Fluminense.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, indicou nesta terça-feira (31) em uma coletiva de imprensa que a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional atuarão em um deslocamento ostensivo nas ruas do Rio, embora não tenha especificado o número de agentes.

Já a prefeitura disse que vai reforçar a segurança em alguns pontos considerados sensíveis para o jogo, como os dois aeroportos e o bairro de Copacabana.

Está prevista a mobilização de cerca de 1.200 agentes da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública da cidade. Segundo as autoridades, a expectativa é que mais de 100 mil argentinos cheguem para acompanhar a final, que terá início no sábado às 17h (horário de Brasília).

A Conmebol reservou 22 mil lugares para torcedores de cada time no Maracanã, que tem capacidade para quase 79 mil espectadores.

O Fluminense, que pode conquistar a primeira Libertadores da sua história, enquanto o Boca busca a sétima, jogará em casa, já que disputa seus jogos no estádio.

- Lei seca -

Para evitar transtornos, a prefeitura decretou a proibição da venda e consumo de bebidas alcoólicas no entorno do Maracanã, desde o primeiro minuto de sábado até as 6h de domingo, e vai interromper o trânsito nas imediações.

O esquema será semelhante ao que existiu durante a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, com barreiras nas vias adjacentes, que só poderão ser acessadas por quem possui ingresso ou reside no local.

Foi determinado que cada torcida vá ao estádio de metrô e desça em estações separadas, enquanto os convidados da Conmebol e o público "neutro" descerão em uma terceira estação.

- "Fanfest" em Copacabana -

Durante esta semana, a Conmebol organizou uma "fanfest" para as duas torcidas na famosa praia de Copacabana, em um espaço que tem o formato do troféu da Libertadores.

Com entrada gratuita, a "Fanfest" exibe a taça original, um museu, locais para comer e ainda há espaço para jogar futebol de praia.

No sábado, no entanto, estará fechada.

- Noite argentina na terra do samba -

Para poder assistir ao jogo na rua, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que cada torcida terá um espaço reservado, com telões.

Os torcedores do Fluminense poderão se reunir na área da Cinelândia, no centro do Rio, enquanto os do Boca Juniors terão um espaço para assistir à partida no Terreirão do Samba, bem próximo ao Sambódromo, também na região central, onde será realizada a partida.

Além disso, a prefeitura do Rio abriu a área ao lado do Sambódromo para que os torcedores argentinos sem alojamento possam dormir ali.

Veja também

Jogos Pan-americanos 2023 Brasil tem dia perfeito nos esportes coletivos do Pan-Americano 2023