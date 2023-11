A- A+

Ginástica Rítmica Rio de Janeiro será sede do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 País vem conquistando bons resultados recentemente e popularidade do esporte vem crescendo

O Rio de Janeiro será sede do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025, que será realizado pela primeira vez na América do Sul, informaram nesta quinta-feira (23) a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e o Ministério do Esporte.

"Hoje é dia de festa, mas só hoje. Amanhã devemos arregaçar as mangas, porque nosso trabalho para organizar um evento memorável será extenso e árduo", disse a presidente da CBG, Luciene Resende, em nota da entidade que ela preside.

A 41ª edição do Mundial, marcada para agosto de 2025, será realizada pela primeira vez em uma cidade sul-americana e pela terceira vez nas Américas, depois dos Mundiais de Havana-1971 e Nova Orleans-2002.

"Nossas ginastas alcançaram conquistas incríveis (...) não tenho dúvidas de que este será, mais uma vez, um verdadeiro exemplo da força da mulher brasileira", disse o ministro do Esporte, André Fufuca, em um comunicado em suas redes sociais.

O Brasil é uma potência latino-americana neste esporte olímpico, e mostrou essa força nos últimos Jogos Pan-Americanos-2023, realizados entre 18 de outubro e 5 de novembro em Santiago.

As ginastas brasileiras conquistaram as oito medalhas de ouro em disputa, além de quatro de prata e uma de bronze. Foram seguidas no pódio pelas mexicanas (três pratas) e pelas americanas (uma prata, sete bronzes).

O Brasil também vive bons momentos na ginástica artística, com a paulista Rebeca Andrade interrompendo a hegemonia da lenda americana Simone Biles.

O último Mundial de Ginástica Rítmica foi realizado na cidade espanhola de Valência, em agosto de 2023, tendo as alemães como grandes vencedoras.

