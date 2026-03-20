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VÔLEI Rio de Janeiro será sede do Sul-Americano de seleções e de novas etapas dos circuitos de praia Competição continental acontece em agosto e vale vaga para Los Angeles-2028

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O Rio de Janeiro terá uma extensa programação de vôlei internacional em 2026. Ontem, em evento no Palácio Guanabara, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) oficializou a realização do Sul-Americano de seleções e de etapas dos Circuitos Brasileiro e Mundial de vôlei de praia.

O Sul-Americano é uma competição importantíssima no ciclo olímpico do vôlei de quadra, uma vez que vale vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

O calendário começa em julho, com o Circuito Brasileiro. Veja o cronograma:

22 a 26 de julho: Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

26 a 28 de julho: Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia sub-19

29 de julho a 2 de agosto: Circuito Mundial de Vôlei de Praia (Elite 16)

15 a 20 de setembro: Sul-Americano feminino

22 a 27 de setembro: Sul-Americano masculino

O evento contou com a presença dos técnicos Bernardinho e José Roberto Guimarães, das seleções masculina e feminina, bem como de grandes nomes do vôlei de praia: as campeãs olímpicas Duda e Ana Patricia, as medalhistas de bronze na Copa do Mundo Carol Solberg e Rebecca, Thâmella/Vic, segundo lugar no ranking mundial de 2025, e Evandro/Arthur Lanci, terceiros colocados no ranking mundial e atletas olímpicos.

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