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Canoagem

Rio habitado por crocodilos receberá remo e canoagem nos Jogos de Brisbane-2032

O rio Fitzroy, em Rockhampton, cerca de 600 quilômetros ao norte de Brisbane e capital do estado de Queensland, é uma escolha controversa

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Isaquias Queiroz ganha ouro na etapa da Alemanha da Copa do Mundo de canoagem velocidadeIsaquias Queiroz ganha ouro na etapa da Alemanha da Copa do Mundo de canoagem velocidade - Foto: COB/Divulgação

Um rio habitado por crocodilos foi aprovado nesta quinta-feira (17) como sede das provas de remo e canoagem dos Jogos Olímpicos de Brisbane-2032.

O rio Fitzroy, em Rockhampton, cerca de 600 quilômetros ao norte de Brisbane e capital do estado de Queensland, é uma escolha controversa.

Trata-se de um habitat de crocodilos-de-água-salgada, mas as principais preocupações giram em torno das especificações técnicas e da equidade da sede.

O rio é propenso a inundações e apresenta fortes correntes que podem criar condições desiguais de competição, ao mesmo tempo em que a falta de opções de hospedagem para remadores e espectadores também é um problema.

Milhares de pessoas assinaram uma petição para que os eventos fossem transferidos para uma instalação construída especialmente para os Jogos e mais próxima de Brisbane.

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No entanto, uma avaliação independente determinou que o rio estava apto para a competição, sendo essa decisão apoiada pela World Rowing e pela Paddle Worldwide, as federações internacionais de remo e canoagem, juntamente com os organizadores olímpicos.

"Com base na ampla análise realizada, sabemos que o rio Fitzroy é capaz de proporcionar condições de competição justas durante o período dos Jogos", afirmou em comunicado o presidente da World Rowing, Jean Christophe Rolland.

A ameaça dos crocodilos não foi abordada na avaliação, mas as autoridades já haviam dito anteriormente que haverá "procedimentos estabelecidos" para informar sobre avistamentos.

O presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Brisbane-2032, Andrew Liveris, minimizou o assunto no ano passado.

"Há tubarões no oceano e continuamos surfando... trata-se do que se pode fazer, não do que não se pode fazer. Mudem a mentalidade, por favor", disse Liveris.

Avistamentos de crocodilos no Fitzroy são apenas ocasionais e mais frequentes ao norte do rio.

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