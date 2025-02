A- A+

Tênis Rio Open: Baez vence compatriota, vai à final e busca bicampeonato do torneio Argentino bateu Carabelli por 3/6, 6/1 e 6/1; Del Potro vai entregar troféu de campeão do torneio

Na primeira semifinal deste sábado, o atual campeão do Rio Open, Sebastian Baez, confirmou o favoritismo sobre o compatriota Camilo Ugo Carabelli.

Ele conquistou a vaga na final, de virada, por 3/6, 6/1 e 6/1, em menos de duas horas de jogo. Baez pode ser o primeiro bicampeão do torneio de simples, que teve 10 diferentes campeões até o momento.

Ele vai enfrentar o vencedor do confronto entre o francês Alexandre Muller e o argentino Francisco Comesana.

Baez também poderá ter o prazer de receber o troféu de campeão, neste domingo, de um dos seus ídolos. O argentino Juan Martín del Potro foi convidado pela organização para entregar a taça ao campeão do Rio Open.

— Estou feliz de estar novamente na final no Rio. Falta o jogo de amanhã, não estou pensando muito nisso (receber o troféu de Del Potro). Mas é um prazer ver os grandes do esporte, trocar algumas palavras com ele e o Diego Schwartzman (o argentino campeão do Rio Open em 2018) — disse Baez.

No primeiro set, Carabelli surpreendeu o compatriota com duas quebras de serviço e saiu na frente: 6/3.

Baez colocou a cabeça no lugar e voltou para o jogo. Com golpes precisos na bola, ele não deixou o adversário jogar no segundo set, e fechou em 6/1.

No set decisivo, o número 31 do ranking manteve a intensidade, quebrou Carabelli logo no início e venceu com facilidade, de novo por 6/1.

Brasileiro campeão em torneio de cadeira de rodas

Na final de duplas do Wheelchair Tennis Elite do Rio Open, o brasileiro Daniel Rodrigues conquistou o título ao lado do argentino Gustavo Fernandez. Eles venceram a dupla espanhola Martin De La Puente/Daniel Caverzaschi, de virada, por 2/6, 6/3 e 11/9.

