Tênis Rio Open confirma Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, para edição de 2024 Esta será a quarta participação do espanhol no principal torneio de tênis da América Latina

A organização do Rio Open confirmou nesta terça-feira a presença de Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo. O espanhol disputará a quarta edição do torneio.

Em sua rede social o Rio Open anunciou: "O primeiro confirmado do Rio Open 2024 só poderia ser ele, Carlos Alcaraz! Em sua quarta participação no nosso torneio, o @carlitosalcarazz já mandou a boa: ele quer ver o público brasileiro torcendo muito!"

O evento será disputado no ano que vem, entre os dias 17 e 25 de fevereiro, no Jockey Club, no Rio. Os ingressos começam a ser vendidos na pré-venda exclusiva para clientes Claro e Santander Select e Private entre os dias 17 e 23 de outubro. A venda para o público geral começará no dia 24.

O espanhol conquistou seu primeiro torneio nível ATP 500, aos 18 anos, justamente no Rio.

"É um torneio especial para mim. Estou muito feliz de jogar o Rio Open em 2024. Foi onde venci o meu primeiro jogo em um ATP e onde ganhei o meu primeiro ATP 500. Tenho uma relação especial com os fãs e estou empolgado para estar no Rio novamente", disse.

