Qui, 12 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tênis

Rio Open deve mudar para julho após a entrada do Masters 1000 da Arábia Saudita, prevista para 2028

Definição depende da ATP, cujo presidente esteve no torneio carioca em fevereiro para tratar das mudanças

Reportar Erro
João Fonseca em ação na quadra central do Rio Open João Fonseca em ação na quadra central do Rio Open  - Foto: Divulgação/Rio Open

Desde 2014, o Rio Open acontece em fevereiro no saibro do Jockey Club Brasileiro. Com mais uma edição confirmada no ano que vem, o torneio carioca, enfim, deve ter mudanças em 2028, quando haverá a entrada do Masters 1000 da Arábia Saudita no calendário da ATP, previsto para o mesmo mês do ATP 500 carioca. Segundo publicação do jornalista português José Morgado no X, o torneio deve ser movido para julho.

A tendência é que o Rio Open mude para o fim daquele mês, em data próxima à do também ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos, que ocorre após Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.

Outro desejo da organização do torneio carioca é a mudança para a quadra dura. Caso se confirme o ajuste de data, a chance de aprovação do novo piso aumenta consideravelmente. Além disso, existe a expectativa da montagem de uma nova arena central com capacidade para 10 mil pessoas, no Jockey Club Brasileiro já para 2027.

Leia também

• Nike lança nova camisa número 2 do Brasil para a Copa do Mundo; veja fotos

• Santa Cruz passa por ajustes na estrutura do futebol enquanto SAF não é oficializada

• Com Série B pela frente, recuperar solidez defensiva é missão no Náutico

— Já falei com vários jogadores, muitos gostariam de visitar o Brasil, mas é difícil, porque o circuito atualmente está predominante na quadra rápida. Acho que se futuramente o torneio tiver a possibilidade de trocar de piso, seria muito benéfico. A mudança de piso é essencial para o crescimento — afirmou João Fonseca durante o Rio Open.

Após o torneio carioca, o diretor esportivo do Rio Open, Lui Carvalho, afirmou que a mudança de piso vem sendo negociada há quase sete ano.

– Essa questão do piso é bem antiga. Confio que estamos perto de um desfecho feliz, de fazer essa mudança. Viemos trabalhando para posicionar o evento de forma que a ATP enxergue a América do Sul como um mercado com potencial para o futuro. Há outras regiões que giram a economia do tênis mais rápido, mas essa área aqui tem um potencial enorme. Acredito que a transição para a quadra dura vai beneficiar o torneio ao atrair grandes jogadores para o Brasil – disse Lui.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter