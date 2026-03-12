A- A+

Tênis Rio Open deve mudar para julho após a entrada do Masters 1000 da Arábia Saudita, prevista para 2028 Definição depende da ATP, cujo presidente esteve no torneio carioca em fevereiro para tratar das mudanças

Desde 2014, o Rio Open acontece em fevereiro no saibro do Jockey Club Brasileiro. Com mais uma edição confirmada no ano que vem, o torneio carioca, enfim, deve ter mudanças em 2028, quando haverá a entrada do Masters 1000 da Arábia Saudita no calendário da ATP, previsto para o mesmo mês do ATP 500 carioca. Segundo publicação do jornalista português José Morgado no X, o torneio deve ser movido para julho.

A tendência é que o Rio Open mude para o fim daquele mês, em data próxima à do também ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos, que ocorre após Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.

Outro desejo da organização do torneio carioca é a mudança para a quadra dura. Caso se confirme o ajuste de data, a chance de aprovação do novo piso aumenta consideravelmente. Além disso, existe a expectativa da montagem de uma nova arena central com capacidade para 10 mil pessoas, no Jockey Club Brasileiro já para 2027.

— Já falei com vários jogadores, muitos gostariam de visitar o Brasil, mas é difícil, porque o circuito atualmente está predominante na quadra rápida. Acho que se futuramente o torneio tiver a possibilidade de trocar de piso, seria muito benéfico. A mudança de piso é essencial para o crescimento — afirmou João Fonseca durante o Rio Open.

Após o torneio carioca, o diretor esportivo do Rio Open, Lui Carvalho, afirmou que a mudança de piso vem sendo negociada há quase sete ano.

– Essa questão do piso é bem antiga. Confio que estamos perto de um desfecho feliz, de fazer essa mudança. Viemos trabalhando para posicionar o evento de forma que a ATP enxergue a América do Sul como um mercado com potencial para o futuro. Há outras regiões que giram a economia do tênis mais rápido, mas essa área aqui tem um potencial enorme. Acredito que a transição para a quadra dura vai beneficiar o torneio ao atrair grandes jogadores para o Brasil – disse Lui.

