Rio Open: Dupla formada por Rafael Matos e Marcelo Melo busca primeiro título 100% brasileiro

Com a torcida ilustre de João Fonseca, a dupla brasileira Rafael Matos e Marcelo Melo bateu Luciano Darderi (ITA) e Mariano Navone (ARG), nas semifinais do Rio Open, nesta sexta-feira, na quadra 1, por 6/7 (3), 6/3 e 10/5, e está na final do torneio. Na final, eles vão enfrentar os espanhóis Jaume Munar e Pedro Martínez, na quadra Guga Kuerten, não antes das 20h deste sábado.

Pode ser o primeiro título de dupla 100% brasileira na história do torneio. Campeão de duplas no ano passado, Matos também pode ser o primeiro bicampeão do Rio Open. Melo vai em busca da primeira conquista em sua terceira final da competição.





Jogo controlado após perda do primeiro set

O primeiro set foi decidido no tie-break, e a dupla adversária abriu vantagem até fechar em 7/3. No segundo set, a dupla brasileira conseguiu a quebra logo no início, arrancando aplausos da torcida e de Fonseca, que viu o jogo na área reservada à beira da quadra, mas entrou no clima da arquibancada e cantou com o público.

Nos intervalos, a torcida presente aproveitava para tietar Fonseca com pedidos de fotos e autógrafos.

Empurrados pela torcida — e por João Fonseca que ainda sussurrou algumas palavras para a dupla —, Melo e Matos encurralaram os adversários no nono game, quebraram mais uma vez e empataram a partida com 6/3.

No super tie-break, os brasileiros largaram na frente e mantiveram a vantagem até fechar em 10/5.

