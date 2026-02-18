A- A+

Tênis Rio Open: Fonseca e Melo batem argentinos e estão nas semifinais de duplas Brasileiros venceram Máximo González e Andrés Molteni, cabeças de chave número 2, por 6/4 e 6/0, nesta quarta-feira

A dupla brasileira Marcelo Melo/João Fonseca está na semifinal do Rio Open. Eles venceram os argentinos Máximo González e Andrés Molteni, cabeças de chave número 2, por 6/4 e 6/0, nesta quarta-feira (18), no Jockey Club Brasileiro.

A dupla adversária ainda não está definida. Nesta quarta-feira, ainda acontecem jogos da primeira rodada das duplas que fazem parte da chave dos brasileiros. Gustavo Heide e Guto Miguel enfrentam John Peers (AUS) e Evan King (EUA) na quadra 2 não antes das 18h10.

Na mesma quadra, os argentinos Francisco Comensana e Francisco Cerúndolo jogam contra os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter não antes das 20h30.

