Tênis

Rio Open: Fonseca e Melo batem argentinos e estão nas semifinais de duplas

Brasileiros venceram Máximo González e Andrés Molteni, cabeças de chave número 2, por 6/4 e 6/0, nesta quarta-feira

João Fonseca, de 19 anos, e o experiente mineiro Marcelo Melo, 42João Fonseca, de 19 anos, e o experiente mineiro Marcelo Melo, 42 - Fotojump/Rio Open

A dupla brasileira Marcelo Melo/João Fonseca está na semifinal do Rio Open. Eles venceram os argentinos Máximo González e Andrés Molteni, cabeças de chave número 2, por 6/4 e 6/0, nesta quarta-feira (18), no Jockey Club Brasileiro.

A dupla adversária ainda não está definida. Nesta quarta-feira, ainda acontecem jogos da primeira rodada das duplas que fazem parte da chave dos brasileiros. Gustavo Heide e Guto Miguel enfrentam John Peers (AUS) e Evan King (EUA) na quadra 2 não antes das 18h10.

Na mesma quadra, os argentinos Francisco Comensana e Francisco Cerúndolo jogam contra os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter não antes das 20h30.

