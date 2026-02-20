A- A+

TÊNIS Rio Open: João Fonseca é surpreendido por peruano e se despede do torneio de simples Brasileiro comete muitos erros e perde de virada para Ignacio Buse por 2 a 1 (5/7, 6/3 e 6/4); nesta sexta-feira, ele joga semifinal de duplas com Marcelo Melo

Com um jogo de baixa intensidade e de muitos erros não forçados, João Fonseca deu adeus ao torneio de simples nas oitavas de final do Rio Open. Único brasileiro na chave de simples, o brasileiro de 19 anos foi surpreendido pelo peruano Ignacio Buse (91º no ranking), que venceu, de virada, por 5/7, 6/3 e 6/4.

A derrota, no entanto, não foi a despedida do jovem no saibro carioca. O brasileiro volta à quadra nesta sexta-feira para as semifinais de duplas com Marcelo Melo. Eles enfrentam os alemães Jacob Schnaitter e Mark Wallner, na quadra 1.

O brasileiro fez um jogo irregular. No primeiro set, em geral, teve dificuldades na rede e no backhand. Conseguiu compensar com o poderoso forehand e bons saques nos momentos decisivos.

Buse levou a igualdade até o 10º game, tendo salvo um break point. Mas no 11º, João encaixou a devolução, acertou bela deixadinha e forçou os erros do adversário para quebrar o saque: 6/5. O brasileiro controlou o game decisivo. Teve smash, ace e erros não forçados do peruano para vencer o primeiro set.





A parada não fez bem a João Fonseca. O brasileiro baixou a intensidade do seu jogo e rapidamente teve seu serviço quebrado. Buse encaixou bem as jogadas e soube aproveitar as falhas o brasileiro. Rapidamente, o peruano abriu 4 a 1, e Fonseca não teve chances de devolver a quebra. Em meia hora, ele empatou a partida.

No set decisivo, Fonseca se mostrou com pouca energia em quadra e não conseguiu acelerar o jogo. Com muitos erros não forçados, viu o peruano quebrar seu saque no segundo game.

Levado pela torcida, Fonseca ainda teve alguns bons momentos no set, mas continuou cometendo muitos erros que custaram caro. Ele teve três chances de quebra no oitavo game, mas o peruano se manteve calmo, salvou-se com seu saque e graças a riscos desnecessários tomados pelo brasileiro. Buse sacou para o jogo com tranquilidade e venceu por 6/4.

Em outro jogo de oitavas de final, o português Jaime Faria venceu o bósnio Damir Džumhur por 7/6 (1) e 6/4. Nas quartas de final, ele vai enfrentar o argentino Tomás Etcheverry, que derrotou o lituano Vilius Gaubas por 7/6 (1) e 6/4. O jogo será nesta sexta-feira, na quadra Guga Kuerten, a partir das 17h.

No último jogo da quadra central, Thiago Agustin, da Argentina, joga com Alejandro Tabilo, do Chile, pelas quartas de final.

