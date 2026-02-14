Rio Open: João Fonseca faz sua estreia na competição diante de um rival das classificatórias
Com apenas 19 anos, atleta disputa sua quarta edição do Rio Open
A espera de João Fonseca acabou - por ora. O tenista número 1 do Brasil conheceu, neste sábado (14), o caminho que terá de percorrer para conquistar o título do Rio Open. Além dele, outros brasileiros também tiveram suas programações divulgadas pela organização do torneio, como Guto Miguel, considerado o 3º melhor juvenil do mundo.
Disputando sua quarta edição do Rio Open com apenas 19 anos, João fará sua estreia diante de um tenista ainda não conhecido na atual fase classificatória. O nome do primeiro desafio será definido ainda neste final de semana, que está sendo utilizado apenas para o qualifying.
Em caso de vitória na estreia na primeira rodada, o brasileiro 33º do mundo terá pela frente o vencedor do duelo entre o sérvio Laslo Djere (91º) e o peruano Ignacio Buse (96º). João, que terminou 2025 em alta, ainda não venceu neste ano - foi eliminado no Australian Open e no ATP 250 da Argentina, em Buenos Aires.
Além de João Fonseca, vale destaque para o italiano Matteo Berrettini (58º) e o argentino Sebastian Báez (34º), atual bicampeão, como nomes a se ficar de olho. Em caso de classificação às quartas de final, o brasileiro pode enfrentar justamente um dos italianos, Berrettini ou Lorenzo Sonego (nº 60), ou o alemão Daniel Altmaier (nº 51), todos duelos fortíssimos.
Outros brasileiros na chave
Guto Miguel faz sua estreia no Rio Open assim como João, contra um adversário que chegará do qualifying. Com apenas 16 anos, o goiano é considerado o 3º melhor juvenil do mundo. O qualifying conta com brasileiros como: Thiago Monteiro, Pedro Boscardin Dias e Igor Marcondes.
As primeiras rodadas, jogos de segunda fase, quartas de final, semifinais e final de duplas serão realizados entre os dias 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. A final da simples será em 22 de fevereiro.