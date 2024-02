Rio Open: onde assistir ao vivo ao torneio que reúne Alcaraz, Wawrinka e mais

A- A+

Um dos ATP 500 do circuito profissional de tênis, o Rio Open 2024 começou na última segunda-feira (20) e será disputado até o domingo, dia 25 de fevereiro, no Jockey Club, no Rio de Janeiro. O evento terá a presença de nomes importantes como Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo, e Stan Wawrinka, suíço vencedor de três Grand Slams na carreira.



Onde assistir ao vivo ao Rio Open

O SporTV3 (TV fechada) transmite as partidas ao vivo para todo o Brasil.



Programação do Rio Open

Primeira rodada: 19/2 e 20/2 Oitavas de final: 21/2 e 22/2 Quartas de final: 23/2 Semifinais: 24/2 Final: 25/2



Destaques que estarão no Rio Open

Carlos Alcaraz

Stan Wawrinka

Cameron Norrie

Quem são os brasileiros que estarão no Rio Open entre simples e duplas?

Thiago Wild

João Fonseca

Thiago Monteiro

Gustavo Heide (já eliminado)

Marcelo Demoliner (já eliminado)

Felipe Meligeni Alves (já eliminado nas duplas, mas ainda disputa o simples)

Rafael Matos

Marcelo Melo

Fernando Romboli

Marcelo Zormann (já eliminado)



Os campeõs do Rio Open

2014 - Rafael Nadal (ESP)

2015 - David Ferrer (ESP)

2016 - Pablo Cuevas (URU)

2017 - Dominic Thiem (AUT)

2018 - Diego Schwartzman (ARG)

2019 - Laslo Djere (SRB)

2020 - Cristian Garin (CHI)

2022 - Carlos Alcaraz (ESP)

2023 - Cameron Norrie (GBR)

